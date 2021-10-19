Sanayide yağcı dükkânından marketlere “mantı-erişte”ye 

Karadeniz Bölgesi’ni zirvede temsil eden Sungurlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Havva Özata, sanayide yağcı dükkanından, zincir marketlere mantı-erişte veren üretken bir işletmeye dönüşümün hikayesiyle hayli ilgi çekti.



Bu aynı zamanda, Çorum’u “kadın girişimciliğin başkenti” yapma hayalini dilinden düşürmeyen önceki dönem Çorum Milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt’un Çorum kadınlarına güveninin de teyidi anlamına geliyordu. Havva Özata, zirvedeki konuşmasında kooperatifin öyküsünü şöyle anlattı:

“31 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyorum. Yerelde sürekli sahalarda olan bir insan olarak, toplumda kadınlarımızın hep işe ihtiyaç duyduklarının farkındaydım. Nüfusumuz da giderek azalıyor. Göç veren bir ilçeyiz. O yüzden, kadınlarımız için neler yapabileceğimizi sürekli düşünüyordum. Bir büyüğümle bu hayalimi paylaştığımda, kooperatif kurmamı tavsiye etti. Büyük heyecan duyarak, arkadaşlarımla istişare etmeye başladım. Açıkçası benim heyecanıma katılmadıklarını gördüm, ama yılmadan anlatarak 7 bayanımızı ikna ettim. Kooperatifi kurma kararını aldık. Ama, hepimiz ev kadınıyız, bütçemiz yok denecek kadar kısıtlı.

Sanayi çarşısında bir yağcı dükkanını ancak tutabildik. İnsanlar çok farklı tepki gösterdiler, ama zamanla onlar da bize inandılar. Yağcı dükkanını temizledik, pakladık. Bu sefer de malzememiz yok. İç Anadolu’nun malzemesi ekini, buğdayı…Araçları da tahtası, oklavası…Onlarla yola çıktık, baklava-börek yapmaya başladık.



Makina-ekipman için Köylere Hizmet Götürme Birliği’nden destek talep ettik. Onay çıkıp makinalarımız gelene kadar tahta-oklava ile devam ettik.

Makinalaşınca, daha önce kısık sesle söyleyebildiğimiz ürünlerimizi yüksek sesle tanıtmaya başladık. Sevgisun markamızla daha geniş kitlelere ulaştık. İnsanlar, ‘fuarda tatmıştık, güzeldi’ demeye başladılar. Farklı fuarlara, Bakanlığın düzenlediği fuarlara çıktık. Buralarda büyük zincir firmalar bizi gördüler, istekte bulundular.

Şimdi, aylık 20 ton mantı ile 15 ton erişteyi büyük kurumsal firmalara veriyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri’nin marketlerinde ürünlerimiz Türkiye genelinde kabul gördü. Mantımız, eriştemiz artık seviliyor.

Bu da bizi inanılmaz mutlu ediyor.

Kadınlarımız yılmasın, vazgeçmesinler.

Yiğit beşiği sallayan eller, bu dünyayı da sallar.

Önce kendilerine inansınlar.”

(Nurdan AKBAŞ)

