Sanayide maden paneli düzenlendi

Aynı zamanda Çimento Cam Seramik İhracatçılar Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Çorumlu işadamı Erdem Çenesiz, Dünya Gazetesi ile İstanbul Maden İhracatçıları Birliği işbirliğinde düzenlenen ve seramik sektörünün konuşulduğu “Sanayide Maden” paneline katıldı.

Program Vahap Munyar moderatörlüğünde, Hakan Güldağ, İMİB Başkanı Aydın Dinçer, Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Seramik Cam Çimento Hammaddeleri üreticileri Dernek Başkanı Ahmet Gümüşçü ve Vitra Karo Genel Müdürü Hasan Pehlivan’ın katılımı ile yapıldı.

Erdem Çenesiz panelde seramik üretiminde 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen üretim artışına rağmen sektörde yaşanan hammadde sıkıntısını da anlattı. Ayrıca Amerika'nın askıya aldığı yüzde 20'lik ek vergi kararının sektöre getireceği olumsuz etkilerden de bahsetti.

(Haber Merkezi)

