Sanayide kadın istihdamı

TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu’nun organizasyonu çerçevesinde, Tezmaksan Makina Müşteri İlişkileri Koordinatörü Yalçın Paslı tarafından, sanayide kadın istihdamının artırılmasına ve nitelikli istihdam ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla planlanan "Sanayide Kadın Eli" projesinin sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıya, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu Üyesi Akif Coşkun, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca. Yönetici arkadaşlarından Fatma Aydoğdu ve ilgili daire müdürleri katıldı.

(Haber Merkezi)

