Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100159
ALTIN
384.693
DOLAR
6.9758
STERLİN
8.5334
EURO
7.5648
SON DAKİKA
2.Lig 18 Temmuz'da başlayacak
Kapat
"Mekanın sahipleri geri döndü"
"Mekanın sahipleri geri döndü"
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Polisten operasyon: 17 gözaltı
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
Aşgın, Guinness Ormanı’nı inceledi
3 ay sonra oğlunu görebildi
3 ay sonra sağlık çalışanı...
Berberler günler sonra kepenk açtı
Berberler günler sonra kepenk açtı

Sanayi’de ilk etapta 17 işyeri yıkıldı

Şehir içerisinde kalarak sanayi olma vasfını uzun zaman önce yitiren Aşağı Sanayi’de değişim başladı. 17 iş yerinden oluşan ilk etap bugün yıkıldı. Yıkımlar etaplar şeklinde devam edecek.

12 Mayıs 2020 Salı 21:40
Sanayi’de ilk etapta 17 işyeri yıkıldı

İnönü Caddesi ile Millet Bahçesi arasında kalan ve şehrin tam olarak girişinde yer alan sanayi bölgesinde değişim başladı. Buranın yer itibariyle sanayi olma vasfını artık yitirdiğini ve bu bölgeyle ilgili şehrimizin tanıtımı ve gelişimine dair çok güzel projelerin olduğunu ifade eden Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, “İnönü Caddesi ile Millet Bahçesi arasında kalan ve Aşağı Sanayi diye tabir edilen bölgenin sanayi olma vasfı artık kalmadı. Aşağı Sanayi, şehrin tam girişinde ve en güzel yerinde bulunuyor ve bu şehre yakışmayan, çok düzensiz bir görüntü oluşturuyor. Burada bulunan iş yerlerini yeni yapılan çok daha düzenli, temiz, işlevsel ve ulaşılabilir bir bölge olan Küçük Sanayi Sitemize taşıma noktasındaki kararlığımızı uzun bir zamandır belirtiyorduk.

Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlara taşınma konusunda elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi ve yeni yapılan sanayi bölgemizdeki tüm eksiklikleri giderdiğimizi de dile getirmiştik. 1 Ocak tarihinden itibaren Fen İşleri ekiplerimiz Küçük Sanayi’de bulunan yeni iş yerlerinin önündeki asfalt çalışmalarını yaparken Su İşleri ekiplerimiz de Aşağı Sanayi kalktıktan sonra hayata geçecek yeni projeler için kanalizasyon ve içme suyu hatlarıyla ilgili çalışmalarına başlamıştı. Bu süreci hızlandırmak bu şehre ve hemşehrilerimize borcumuzdur.

Bu şehrin bu değişime ihtiyacı var. Esnaflarımızı da zor duruma düşürmeden bu süreci bir an önce tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Bugün somut bir adım atarak 17 iş yerinden oluşan ilk etabın yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımlar dükkanların boşaltılmasına müteakip etaplar şeklinde devam edecek. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
Pandemi günlerinde iş hukuku konuşuldu
“Bizim Kedi Kükredi”
“Bizim Kedi Kükredi”
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
MUSTAFA TÜTÜNCÜ’NÜN KUT’ÜL AMARE ANILARI -10-
53 kişi hayatını kaybetti
53 kişi hayatını kaybetti
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
Mimar Ender Onur Çiftçi’yi kaybettik 
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacak
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim