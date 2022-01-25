SANAYİDE ÇARKLAR DURDU!

Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen aşırı zamlardan sonra, elektrik ve doğalgaz kesintisinin de başlaması, tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da da, sanayiciyi, esnaf ve sanatkârı, daha doğrusu tüm “üreten” kesimleri deyimin tam anlamıyla çıkmaza soktu.

Elektrik kısıtlaması yüzünden, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde pek çok fabrika üretimini durdurdu. Kısıtlama üç günlük olarak duyurulmuştu, ama imalatçılar, sürenin uzamasından kaygı duyuyor ve çarklar daha uzun süre durduğu takdirde kendilerinin ayakta duramayacaklarını ifade ediyorlar.

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(Mehmet YOLYAPAR)

