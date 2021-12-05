Sanayici Recep Erkan toprağa verildi

Çorum’un tanınmış sanayici ve iş insanlarından Recep Erkan hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Elköy köyünden gelme, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Halil Erkan ve Hakan Erkan'ın babası, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ile Atıf Aktop'un ise kayınpederi olan Recep Erkan, Cumartesi gecesi yatkı namazını kılmak için kalktığı esnada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Erkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Recep Erkan’ın cenazesi saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak önce Ulucami’ye getirildi. Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ise Ulumezar’da anne Gülbeyaz ve baba Hacı İhsan Erkan’ı yanında toprağa verildi. Öte yandan aynı anda Kadiriye Durmuş’un da namazı kılındı.

Cenazeye ailesi ile birlikte İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile çok sayıda seveni katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

