Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dönmez, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, Çorum'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dönmez ve Çiftçi, daha sonra Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve TEKNOKENT'i ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Dönmez, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret ettikten sonra Erol Olçok Senato Salonu'nda çeşitli kurumların temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Dönmez ayrıca, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.