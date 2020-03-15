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Sanayi üretimi Ocak’ta arttı

Sanayi üretimi 2020 yılı Ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.   

Sanayi üretimi Ocak’ta arttı

Sanayi üretimi 2020 yılı Ocak döneminde yıllık yüzde 7,9 arttı.   

15 Mart 2020 Pazar 19:26
Sanayi üretimi Ocak’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 yılı Ocak dönemi sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı. 
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 arttı. 
(Haber Merkezi)

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