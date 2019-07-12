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Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi 2019 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.   

Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi 2019 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı.   

12 Temmuz 2019 Cuma 19:31
Sanayi üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 Mayıs dönemi sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı. 
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı. 
(Emre URAL)

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