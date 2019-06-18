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Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

Sanayi üretimi azaldı

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

18 Haziran 2019 Salı 21:32
Sanayi üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2019 yılı Nisan ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,2 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.

(Emre URAL)

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