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Sanayi üretimi arttı

üretimi 2020 yılı Mart ayında aylık bazda yüzde 7,1 azaldı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:00
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Sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.

Sanayi üretimi aylık ise yüzde 7,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.

(Haber Merkezi)

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