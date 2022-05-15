Sanayi üretimi arttı
Türkiye’de sanayi üretimi Mart ayında yıllık yüzde 9,6 artarken, aylık olarak yüzde 1,8 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2022 yılı Mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 9,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,9 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.
(Haber Merkezi)
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|P
|1. Ankaragücü
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|67
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|35
|48
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|35
|48
|12. Boluspor
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|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
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|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
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|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|36
|86
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|36
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|37
|68
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|36
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|58
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|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
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|51
|9. Leicester City
|36
|48
|10. Brighton
|37
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|36
|45
|12. Aston Villa
|36
|44
|13. Brentford
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|43
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|36
|43
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|39
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|19. Watford
|37
|23
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|O
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|1. Real Madrid
|36
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|72
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|36
|67
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