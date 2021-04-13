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Sanayi üretimi arttı

Güncel 13.04.2021, 23:08
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Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı   
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü, 2021 yılı Şubat ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 8,8 arttı. sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı. 
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı. 
(Haber Merkezi)
 

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