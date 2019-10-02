Sanayi tesisleri selden kurtuluyor

Ankara Karayolu’nu Küçük Sanayi Sitesi’ne bağlayan Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde yağışlı havalarda meydana gelen su baskınlanına karşı Belediye ekipleri bölgede adeta seferberlik ilan etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı üzerine bölgedeki su basmasının önüne geçilmesi amacıyla kanal çalışması başlatıldı. Böylelikle Küçük Sanayi Sitesi’nden ve Ankara yolu tarafından gelen su birikintileri, yapılacak olan kanalla birlikte Derinçay’a deşarj edilecek.

Erdem Rulman Makine Sanayi ile Erdem Otomotiv sahiplerinden Mahmut Gökeşme, yapılan çalışmalar nedeniyle başta Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir ve ilgili tüm personele teşekkür ederek, “Bölgemiz yağışlı havalarda adeta göle dönüyordu. İşyerlerimizin bodrumlarını su basıyordu. Bu nedenle durumu Belediye Başkanımıza ilettiğimizde gerek kendisi gerekse de yardımcıları buraya gelerek bölgeyi yerinde incelediler. Sonrasında ise Belediye ekipleri burada hummalı bir çalışma içerisine girdi” dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ne ızgara kapakları yerleştirildiğini ve bu şekilde Ankara yolu tarafından gelen su birikintilerinin önüne geçildiğini, Küçük Sanayi Sitesi tarafından gelen su birikintileri için ise büyük bir kanal çalışması yapıldığını söyleyen Gökeşme, bölgede biriken suyun yapılacak olan kanal sayesinde Derinçay’a aktarılacağını bildirdi.

“Her yağmur yağdığında elimiz yüreğimizdeydi” diyen Gökeşme, taleplerine duyarsız kalmayarak bölgede yoğun bir çalışma başlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir’e teşekkür ettiklerini bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)