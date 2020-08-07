Sanayi Sitesi’ne üçüncü bağlantı yolu açılıyor

Çorum Belediyesi şehirde ulaşımı kolaylaştıran ve konforu artıran yeni yollar açmaya devam ediyor. Daha önceden Çorum Sanayi Sitesi (K.S.S) ile şehir merkezi ve Ankara yolu arasında bağlantıyı sağlayan iki ayrı yolu tamamlayarak trafiğe açan Çorum Belediyesi, son olarak üçüncü bağlantı yolu için çalışmalarını hızlandırdı. 25 metre genişliğindeki çift şeritli yol, altyapı çalışmalarından sonra asfaltlanarak kullanıma açılacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Fevzi Çakmak 3. Cadde ve Mimar Sinan Mahallesi 15. Cadde üzerinden sanayi sitesine ulaşan üçüncü bağlantı yolunda incelemelerde bulundu. İncelemelere Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli de katıldı.

Yeni bağlantı yoluyla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, yeni açtıkları yollarla sanayi sitesine ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirtti. Aşgın “Göreve geldiğimizde bizden şehrimiz ile Çorum Sanayi Sitesi arasında bir bağlantı yolu talep edilmişti. Biz gerekli araştırmaları da yaparak bu bölgeye üç bağlantı yolu yapmaya karar vermiştik. Bu yolların ilk ikisini geçtiğimiz günlerde açmıştık. Üçüncü ve son bağlantı yolumuzu da kısa süre içerisinde tamamlamak için çalışıyoruz. Açtığımız yolları sadece asfalt yapıp geçmiyoruz. Öncesinde altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. 25 metrelik bu yolumuzu da alt ve üstyapısı eksiksiz olarak tamamlanmış bir şekilde açacağız ve şehrimiz ile Çorum Sanayi Sitesi’ni üçüncü bir yolla daha birbirine kavuşturmuş olacağız. Açtığımız bağlantı yolları sanayi sitemize büyük katkı sağlarken Mimar Sinan bölgesi ve çevredeki hemşehrilerimizin bugün ve gelecekte ulaşım konusunda yaşayabilecekleri sorunların da önüne geçecektir.” dedi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker de yeni bağlantı yolları ile ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirterek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Şeker, “Sağ olsun Belediye Başkanımız mahallemizin refahı için, ulaşımın daha kolay olabilmesi için her geçen gün yeni yollar yapıyor. Bugün de burada Mimar Sinan 15. Cadde üzerinden sanayiye, Fevzi Çakmak 3. Caddeden Erzurum Dede’ye bağlantı noktasında bölünmüş çift taraflı bir yolun çalışması yapılıyor. Bizler ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu çalışma, sanayi sitemizin, mahallemizin ve Çorum halkının ulaşımını kolaylaştırmak anlamında oldukça etkili bir yol çalışması olacak. Mahallemiz adına Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.