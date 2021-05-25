Sanayi Sitesi’ndeki “PTT açılsın” talebi

Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Ramazan Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında kapatılan PTT Şubesi’nin aradan geçen süreye rağmen yeniden açılmadığını hatırlatarak “Sanayi esnafımız bu konuda büyük mağduriyet yaşıyor” dedi.

Çorum merkezde bulunan PTT şubesinde yoğunluğa rağmen kapanma olmadığını ancak sanayide çalışan binlerce kişinin buradaki PTT Şubesi yerine çarşıya gitmek zorunda kaldığını söyleyen Balaban: “Esnafımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için şubenin açılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

(Nurdan AKBAŞ)

