Sanayi Sitesi’nde ziyaretler

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri Çorum Sanayi Sitesi’nde bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Çiftçi beraberinde Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Sanayi Müdürü Murat Ocak, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ve TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Altıkardeş ile birlikte Sanayi Sitesi’nde bazı ziyaretlerde bulundu.

Önceki gün yapılan ziyaretlerde Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet Hatice Hazırcı, Mahmut Hazırcı ve Tahsin Hazırcı’nın sahibi olduğu Kangal Plastik Hurda Geri Dönüşüm Nakliye İthalat İhracat Sanayi Ticaret; Cuma Çalışkan'ın sahibi olduğu Teknomold Makina ile Ahmet Kıdıkoğlu’nun sahibi olduğu Ensar Profil ve Lazer Metal Sanayi Ticaret.A.Ş. firmasını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

(Volkan SINAYUÇ)

