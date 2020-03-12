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Sanayi Sitesi’nde temizlik

Belediye, şehrin tüm yerleşim yerlerinde olduğu gibi işyerlerinde de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çorum Sanayi Sitesi’nde de başlatılan detaylı temizlik çalışmalarında tonlarca çöp toplandı.

Sanayi Sitesi’nde temizlik

Belediye, şehrin tüm yerleşim yerlerinde olduğu gibi işyerlerinde de çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çorum Sanayi Sitesi’nde de başlatılan detaylı temizlik çalışmalarında tonlarca çöp toplandı.

12 Mart 2020 Perşembe 23:37
Sanayi Sitesi’nde temizlik

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin şehrin 15 mahallesinde yaptığı detaylı temizlik çalışmalarını Çorum Sanayi Sitesi’nde de sürdürdüğünü dile getiren Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Sanayi sitesinde süpürge araçlarıyla yaptıkları temizlik çalışmalarını kış aylarında karla mücadeleden dolayı ertelediklerini, havaların iyiye gitmesiyle birlikte de kapsamlı bir temizlik çalışması başlattıklarını ifade eden Aşgın; “Ekiplerimiz çöpleri ve çöplerin sebep olduğu görüntü kirliliğini ortadan kaldırıyor. Sokakları süpürüyor, yıkanması gereken kaldırımları ve yolları yıkıyoruz. Yoğun çalışma sonrası sanayi sitemiz beklediği görünüme kavuşacak. Çorum Sanayi Sitesi’nde düzenli olarak temizlik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Başkanı Aşgın, en güzel temizliğin hiç kirletmemek olduğunu da sözlerine ekledi ve tüm vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

(Bülent USLU)

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