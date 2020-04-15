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Sanayi Sitesinde geniş çaplı temizlik

Çorum Belediyesi ekipleri, Çorum Sanayi Sitesinde geniş çaplı temizlik çalışması yaptı.

Sanayi Sitesinde geniş çaplı temizlik

Çorum Belediyesi ekipleri, Çorum Sanayi Sitesinde geniş çaplı temizlik çalışması yaptı.

15 Nisan 2020 Çarşamba 01:33
Sanayi Sitesinde geniş çaplı temizlik

Çorum Küçük Sanayi Sitesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Tesisler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünden oluşan 25 personel ile Çorum Küçük Sanayi Sitesi’nde yeşil alanlar, cadde ve sokaklarda detaylı temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat Çorum Sanayi Sitesinin genel temizliğini düzenli olarak yaptıklarını belirterek “Temizlik konusunda Türkiye’nin en temiz şehri olarak girilmedik sokak, cadde, park ve yeşil alanlar bırakmıyoruz. Küçük Sanayi Sitemizde de temizlik çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Daha temiz bir Çorum için aşkla çalışıyoruz.’’dedi.

(Haber Merkezi)

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