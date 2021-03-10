Sanayi Sitesi’nde bahar temizliği

Hafta sonu Çorum Sanayi Sitesi’nde hummalı bir bahar temizliği yapan belediye ekipleri, cadde ve sokakları pırıl pırıl yaptı. Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun da, sanayi sitesine gösterdiği il ve alakasından dolayı başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm belediye ekiplerine teşekkür etti.



Çorum Belediyesi’nin “Aşkla çalışıyoruz” sloganının hakkını fazlasıyla verdiğini ifade eden Necmettin Uzun, sanayi sitesinde düzenli olarak temizlik yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Esnaf Odası ve sanayi esnafları olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan ne talep ettilerse ivedilikle yerine getirildiğini vurgulayan Uzun, “Esnaf dostu bir Belediye Başkanımız olduğu için mutluyuz. Kendilerine ve ekibine sanayi esnafım adına sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Oda olarak sanayinin daha yaşanabilir olması için Çorum Belediyesi ile her konuda ortak hareket ettiklerini de sözlerine ekleyen Necmettin Uzun, Başkan Aşgın ve ekibine görevlerinde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

