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Sanayi Sitesi’nde 1860 işyeri dezenfekte edildi 

Çorum Belediyesi ekipleri tarafından tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını sebebiyle şehir merkezindeki dezenfekte çalışmaları tüm titizliği ile devam ediyor.  

Sanayi Sitesi’nde 1860 işyeri dezenfekte edildi 

Çorum Belediyesi ekipleri tarafından tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizde de etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını sebebiyle şehir merkezindeki dezenfekte çalışmaları tüm titizliği ile devam ediyor.  

31 Mart 2020 Salı 19:33
Sanayi Sitesi’nde 1860 işyeri dezenfekte edildi 

Bu kapsamda Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın talebi doğrultusunda Çorum Sanayi Sitesi de Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye devam ediyor. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren işyerleri, kaldırımlar, banka şubeleri ve çöp konteynırları görevliler tarafından titizlikle ilaçlandı.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sanayi Sitesi’nde bugüne kadar Bin 860 işyerinin tamamının dezenfekte edildiğini belirterek “Aşkla çalışıyoruz. Birlikte Başaracağız. Evde Hayat Var. Evde Kal Çorum” paylaşımında bulundu.
Başkan Aşgın ayrıca Bahabey Aile Sağlığı Merkezi, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Çorum Belediyesi Kamyon Garajı ve Çorum İdare Mahkemesi’nin de tamamen dezenfekte edildiğini sözlerine ekledi.


(Volkan SINAYUÇ)
 

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