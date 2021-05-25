Sanayi Sitesi mescidine Eker’den 20 binlik bağış

Hasan Eker’e yaptığı anlamlı bağış için teşekkür eden Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, mescidi hayırseverlerin katkıları ile bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Çorum Belediyesi’nin büyük katkısı, esnaf ve hayırseverlerin de yardımları ile mescidin kaba inşaatında yüzde 50 seviyelerine ulaştıklarını ifade eden Necmettin Uzun, mescidin yapımında emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere, maddi destek veren hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.

Büyüyen Çorum sanayisi için mescit yapımının da büyük bir ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Uzun, mescidin sanayi esnafına yakışır bir şekilde yapılacağını kaydetti.

Mescidin yapımında kısa sürede büyük yol kat ettiklerini vurgulayan Uzun, “Mescidimizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Buradan maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkür ederim” dedi.

Necmettin Uzun ayrıca, mescide yardım etmek isteyen hayırseverlerinde derneğe yada odaya ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

