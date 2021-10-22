Sanayi Sitesi 12. Cadde’de çalışmalar devam ediyor

Sanayi Sitesi 12. Cadde’de 215 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğindeki yolu 900 ton asfaltla buluşturdu. Sanayi Sitesi 12. Cadde’de 6450 ton stabilize ve 2400 ton mekanik malzeme serimi yapan belediye ekipleri, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilecek bir yola imza attı. “Sanayi esnafı ve halkımızın ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz” diyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Sanayimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Esnafımız ve hemşehrilerimizin sanayimize daha hızlı ve daha kaliteli yollardan ulaşım sağlaması için asfalt çalışmalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Sanayi Sitesi 12. Caddemiz yenilenmiş haliyle tüm sanayi esnafımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.

