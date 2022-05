Sanayi sitelerinde hummalı temizlik

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz hafta sonu Aşağı Sanayi, Bakırcılar Sitesi ve Çorum Sanayi Sitesi’nde dört koldan yürüttüğü temizlik ve bakım çalışmalarına sanayi esnafı ise tam not verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait araç ve ekiplerin sitelerin dört bir yanında yaptığı temizlik çalışmalarına Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da eşlik etti.

Çorum Belediyesi’ne bağlı temizlik görevlileri tarafından baştan aşağıya temizlenen sanayi siteleri pırıl pırıl olurken, belediyenin temizlik çalışmasından oldukça memnun kalan esnaflar ise, sanayi sitelerinin temizlenmesi noktasında girişimlerde bulunan Oda Başkanları Necmettin Uzun’a teşekkür ettiler.

Oda Başkanı Uzun ise, Çorum Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren esnafların her şeyin en iyisine layık olduğunu söyleyerek, Oda olarak her türlü talep ve isteklerini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ayrıca teşekkür etti.

Oda olarak sanayi sitelerinin daha yaşanabilir olması için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini ifade eden Uzun, esnaf dostu bir Belediye Başkanı ile çalışmaktan da oldukça mutlu olduklarını dile getirdi. Belediyeden Oda olarak ne talep ettilerse hiçbir zaman geri çevrilmediklerini vurgulayan Uzun, tüm belediye idareci ve çalışanlarına minnettar olduklarını da sözlerine ekledi.