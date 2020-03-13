Sanayi sicil belgeli firmalara işletme cetveli uyarısı

Sanayi işletmelerinin her yıl vermek zorunda olduğu; bir önceki yıla ait faaliyetleri ile ilgili yıllık işletme cetvelini; Sanayi Sicil Bilgi Sistemi veya https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak, işletme menüsüne girildikten sonra çıkan ekranda Belge No ile İşletmemi Getir veya ‘’Kayıtlı İşletmelerim’’ menüsünden işletme çağırılarak Yıllık İşletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriş yapılarak sistem üzerinden İl Müdürlüğüne Gönder butonuna tıklanarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderebileceklerinin dile getirildiği açıklamada,”Sanayicilerimizin 1586.00 TL ‘lik idari para cezasına muhatap olmamaları için İnternet ortamındaki online girişlerin son gün olan 30 Nisan 2020 tarihinde sistemde yoğunluk olacağı ve olası sistem arızalarının olabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli bilgilerini 30 Nisan 2020’ye kadar internet ortamında süresi içinde giriş yapmayan veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğüne yazılı olarak vermeyen işletmelere 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’nun 9.Maddesi gereğince 1586.00 (bin beşyüz seksenaltı) TL idari para cezası uygulanacaktır” denildi. (Haber Merkezi)