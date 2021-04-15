Sanayi mescidi çağrısı

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, mescit için hayırseverlere çağrıda bulundu. Çorum halkının içinde bulunduğumuz Ramazan ayını tebrik eden Uzun, bu mübarek ayda hayırsever vatandaşları mescide bağış yapmaya davet etti.

Bugüne kadar mescidin yapımında büyük emeği olan başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Belediye Meclis üyelerine, hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Necmettin Uzun, mescidin yapımında kısa zamanda büyük yol kat ettiklerini vurgulayarak, “Mescidimize maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz” dedi.

Çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğinin altını çizen Uzun, mescidi bu yıl içerisinde hizmete açmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

