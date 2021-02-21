Sanayi kenti olma yolundaki Çorum “havalimanı” bekliyor

Sayın Bakanım,

Çorum, yüz yılı aşkın süredir “demiryolu” hayali kuruyor. Son otuz yıldır da, dünya ile entegre olmasını sağlayacak “havalimanı”nın özlemi ile yanıp tutuşuyor.

Orta Anadolu bozkırında dişleriyle-tırnaklarıyla bir sanayi vahası oluşturan ve 1980’lerde “Anadolu Kaplanı” unvanını kazanan Çorumlular, havalimanı olmadan “sanayi kenti” olunamayacağının bilinci içinde, % 24.37 fiziki gerçekleşme noktasında yarıda bırakılan havalimanı inşaatının, günümüz şartlarına göre geliştirilerek tamamlanmasını bekliyorlar.

Sayın Bakanım,

Anadolu’nun çeşitli yerlerine yapılan ve verimli işletilemeyen havalimanlarının “kötü örnek” teşkil ettiğini biliyoruz, ama, altın işleme ve makina imalat sektörleri ile dünya çapında “marka” haline gelen, sanayileşmede Anadolu’nun parlayan yıldızı Çorum, milyar dolara ulaşan ihracatıyla da havalimanını çoktan hak etmiş durumda.

Maalesef şimdiye kadar karşılık bulamayan bu haklılık nedeniyledir ki, Çorumlular son yıllarda “üvey evlat muamelesi” gördüklerini düşünmeye başladılar.

Sayın Bakanım,

Ankara-Çorum-Samsun YHT projesinin etüt-proje çalışmaları devam ediyor. Bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu dev projenin hızlandırılması, bir an önce inşaatına başlanması ve yakın gelecekte bölge halkına ve ülke ekonomisine armağan edilmesi en önemli beklentilerimizden biridir.

Kırkdilim tünellerini de kapsayan Çorum-Osmancık karayolu inşaatının, ödenek akışı kesintiye uğramadan kısa sürede tamamlanması yine Çorumluların temennileri arasındadır.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki, ciddi trafik sıkıntısına sebep olan bölüme “battı-çıktı” tabir edilen alt geçidin yapımı da gerçekten aciliyet göstermektedir.

Sayın Bakanım,

Kendi dinamikleri ile sanayileşme hamlesini belirli bir seviyeye getirmiş olan Çorum’un, 2023’le yeni bir çağa girecek olan Türkiye’mizin sanayi ve ihracat yıldızı olarak çok daha ileri hedeflere yönelmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Çorum’a olan ilgi, güven ve sempatileri doğrultusunda, zat-ı âlinizin büyük pay sahibi olacağınıza yürekten inanıyor, en derin saygılarımı sunuyorum.