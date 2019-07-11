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Sanayi Fuarı da açılıyor

Atlas Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun, 36. Çorum Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde açılacak olan Sanayi Fuarı’nın her geçen yıl daha da büyüyerek bölgeye hitap edeceğini söyledi.

Sanayi Fuarı da açılıyor

Atlas Fuarcılık sahibi Fevzi Atasagun, 36. Çorum Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde açılacak olan Sanayi Fuarı’nın her geçen yıl daha da büyüyerek bölgeye hitap edeceğini söyledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 00:37
Sanayi Fuarı da açılıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın festival programını açıkladığı programda TSO Başkan Vekili Mustafa Özbayram ile birlikte Sanayi ve Ticaret Fuarı ile ilgili bilgi veren Fevzi Atasagun, yarın 15.30’da açılışı yapılacak olan Sanayi Fuarı’nın her geçen gün geliştiğini vurguladı.

Çorum’un çok güzel bir fuar alanı olduğunu dile getiren ve Atlas Fuarcılık olarak bu yıl da çok güzel bir sanayi fuarı organize edeceklerini söyleyen Atasagun, fuarın sadece kent içi değil ilçeler ve bölgelere de hitap edeceğini, Türk Cumhuriyetlerinden katılım olacağını, okçular birliğinin gelerek çeşitli gösteriler yapacağını anlattı.

Sanayi Fuarı’nda mobilyadan beyaz eşyaya gelinlikten otomotive, güzellik merkezlerinden giyime kadar 12-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını, açılışının ise yarın saat 15.30’da yapılacağını belirten Atasagun, tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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