Flaş HaberÇorum’da vaka sayılarında ürküten artış
Sanayi esnafına doğalgaz çağrısı
Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyetlerini sürdüren esnafa doğalgaz çağrısı yapıldı.
Güncel 31.03.2021, 19:16
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Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban bir açıklamada bulunarak site içerisinde faaliyet gösteren ve bugüne kadar doğalgaz bağlantısını yaptırmayan esnafa çağrıda bulundu.
Hıdır Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Çorum Sanayi Sitesi’nde doğalgaz bağlatmak isteyen esnafımız Kooperatifimize gelerek kayıt yaptırabilirler. Esnafımız bu konuda ayrıntılı bilgiyi yine Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne gelerek alabilir” diye konuştu.
(Haber Merkezi)
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