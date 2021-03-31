Sanayi esnafına doğalgaz çağrısı

Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban bir açıklamada bulunarak site içerisinde faaliyet gösteren ve bugüne kadar doğalgaz bağlantısını yaptırmayan esnafa çağrıda bulundu.

Hıdır Balaban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Çorum Sanayi Sitesi’nde doğalgaz bağlatmak isteyen esnafımız Kooperatifimize gelerek kayıt yaptırabilirler. Esnafımız bu konuda ayrıntılı bilgiyi yine Çorum Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne gelerek alabilir” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

