“Sanayi bakımından yeterince zenginliğe sahip değiliz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye’nin sanayi bakımından çok zengin bir ülke gibi gözükse de yeterince zenginliğe sahip olmadığını belirterek, “Hatta sanayi fakiri ülkelerden birisi olarak kabul edilebiliriz. Bu konuda Sanayi Bakanlığı olarak yaptığımız çalışmalarda Türkiye’de 280 bin hektar toplamda sanayimiz var. 280 bin hektar sanayinin sadece 110 bin hektarı Organize Sanayi Bölgelerinde. GSMH’da 7 bin dolar-8 bin dolar seviyesinde vasat şekilde devam ediyoruz. Bu vasatlıktan kurtulmak istiyoruz. Eğer böyle gidersek bir müddet sonra G-20’d en düşebiliriz. Kendimizi toparlayıp sanayimizi Avrupa’da belirli bir boyuta getirmiş ülkelerin seviyesine getirmek gibi bir zaruretimiz var. Bizim kendimizi İtalya, Fransa, Almanya ile mukayese eder hale getirmemiz lazım. Bunun yolu da 780 bin kilometrekarelik arazimiz var. Ama bunun içerisinde toplam sanayimiz 280 bin hektar. Bunun karşılığında GSMH’daki yerimize bakıyoruz topu topu 7-8 bin dolar. Bunu Türkiye’nin atlatması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“SANAYİ ALANLARINI BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Sanayi Bakanlığı olarak ellerindeki tüm sanayi alanlarını diğer bakanlıklarla çalışarak büyütmeye çalıştıklarını anlatan Bakan Yardımcısı Büyükdede, şunları kaydetti:

“280 bin hektar olan sanayi arazimizi 600-650 bin hektara çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Sanayi arazimi yükseltebiliriz ancak bunu gerçekleştirdiğimizde içerisini doldurmamız lazım. Ulaşımda yapılan yatırımlarla bunu gerçekleştirebilecek duruma gelmiş durumdayız. Israrla yapacağımız çalışmalardan birisi bu alanlarımızın genişlemişini sağlamak ikincisi bunların içerisini dolduracak yapıda nitelikli işletmelerle donatmak. Mevcut işletmelerimizi kapasite ve kalite olarak yukarı çekmek. Sanayi Bakanlığı olarak sanayi alanlarını büyütmeye gayret ediyoruz. Türkiye sadece kendi bünyesiyle değil artık dünyaya açılması gibi bir zorunlulukla karşı karşıya. Çin’de yatırım yapmış firmaların görüyoruz ki Türkiye’ye gelmek gibi dertleri var. Bizim hızla dünyaya açılmak ve onlarla entegre sanayi tesisleri kurmak zorundayız. Çin’in bıraktığı alanı bizim üstlenmek gibi bir yapıya ihtiyacımız var. Olanca gücümüzle ürettiğimiz alanlara mümkün olduğu kadar yabancılarla kol kola girmiş müesseseler kurmak onlarla bir araya gelme ihtiyacı duyuyoruz. Kaliteli, nitelikli, alt yapısı düzgün alanlar üretmek zorundayız.”

Savunma sanayine hizmet etmenin sıradan bir konu olmadığını vurgulayan Büyükdede, “2015 yılında SAHA İstanbul’u kurduğumuzda 27 firma vardı. 2 yıl içerisinde 175 firmaya ulaştık. Bugün 628 üyeye geldik. Büyük bir talep var. Yeni alan üretme ihtiyacımız var. Kalitemizi. Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli firmaların kalitesine ulaştırmak gibi görevimiz var. Bu dönem bizim uluslararası nitelikle ve savunma sanayine hizmet edebilecek nitelikte ekipman, donanım yapma kalitesine erişebilir hale gelmemiz gerekiyor. Savunma sanayine hizmet yapmak sıradan bir konu değil. Ama bu niteliğe firmalarımızın eriştiğini görüyoruz. Bu konuda hızlı bir gelişme var” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

