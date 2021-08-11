“Sanayi, analiz edilerek stratejik planı çıkarılacak”

SAHA İstanbul Genel Sekreteri, hemşehrimiz, Emekli Albay İlhami Keleş, Çorum’un savunma sanayiinde rol almasıyla ilgili olarak, İDEF ve Teknofest'i bitirdikten sonra Ekim ayında TÜBİTAK'a, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası marifetiyle Çorum sanayiinin analizini yaptıracaklarını ve stratejik planını hazırlatacaklarını söyledi. Keleş, “Bu çalışma biraz zaman alabilir. Bunu Gaziantep'te STM ThinkTank ile yaptık. Bir yıla yakın sürdü. Buradan çıkacak sonuçlara göre Çorum sanayiinin mevcut yetenekleri, nereye evrilmesi gerektiği, hangi firmanın potansiyelinin ne olduğu, hangi firmaların yüksek teknoloji çalışma potansiyeli olduğu, hangi firmaların savunma sanayiinde yer alabileceği, SAHA İstanbul bünyesine alınabileceği gibi somut sonuçlara erişmiş olacağız.” dedi.

Çorum Sanayiinin dijital dönüşümünü ele almak üzere TSO ile bir çalışma başlatmak niyetinde olduklarını da ifade eden İlhami Keleş, ÇORUM HABER’e değerlendirmesini şöyle sürdürdü: “Gaziantep,,Bursa ve Ankara'da olduğu gibi Çorum'a da MODEL FABRİKA kurdurma konusunda Sanayi Bakanlığımızdan talepte bulunma ile ilgili bir düşüncemiz var. TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ile görüştüm. ÇTSO'dan bir heyet Gaziantep'e gidip Model Fabrika'yı yerinde inceleyecekler. Bunu başarabilirsek, sanayicinin üretim prosedürlerini modern yöntemlere göre değiştirme ve insan kaynağı yetiştirme ile ilgili önemli bir altyapı kurulmuş olacak.”

(Haber Merkezi)

