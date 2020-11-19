Sanayi 12. Caddede yol çizgi ve yazı çalışması

Bölge sakinlerinden gelen yoğun talebi değerlendirerek böyle bir uygulama yaptıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, yoldaki çalışmayla birlikte trafik kazaların da önüne geçeceklerine inandığını söyledi.

Şehir içi trafik akışına yardımcı olmak, sürücüleri ikaz etmek için yol çizgileri ve uyarı yazısı çalışmalarına devam ettiklerine kaydeden Çöplü, “Yaptığımız bu uygulamalarla daha güvenli bir trafik ortamı sunmayı ve olası kazaların da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Şehir genelindeki çalışmalarla sürücüler, gerekli hız ve yol işaret çizgileriyle gidecekleri yere daha güvenli ulaşabilecekler.” diye konuştu.