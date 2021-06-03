“Sanatçıların feryatlarına kulak vermeyecek misiniz?”

Pandemi sebebiyle mesleklerini icra edemeyen sanatçı, müzisyen ve tiyatrocuların büyük darbe aldıklarını ifade eden Köse, “Tüm dünya ülkeleri kültür sanat alanındaki yasakları kaldırıp bu camiadaki tüm emekçilere destek ve güvence verirken, ülkemizde maalesef ekonomik sıkıntılar içerisindeki, müzisyenlerin intihar haberleri gelmektedir.” dedi.

Milletvekili Köse, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti: “Pandemi sürecinin başından bu yana ilk darbeyi alan, en büyük zararı üstlenen kültür, sanat alanında hizmet veren tüm sanatçılarımızın, emekçilerimizin, 31 Mayıs 2021 akşamı Sayın Cumhurbaşkanı’nın “kademeli normalleşme” açıklamasının dışında bırakılmasının, onlar adına hiçbir çözüm getirilmemesinin sebebi nedir?”

“Salgın süreciyle beraber tıpkı diğer sektörlerde olduğu gibi ekonomik sıkıntı yaşayan kültür ve sanat camiasından birçok değerli ismin intihar etmesi, sürecin kötü yönetildiği ve hükümet olarak bu insanları yalnız bıraktığınız anlamına gelmiyor mu? Kademeli de olsa, artık bir normalleşme sürecine geçildiyse, kültür-sanat hayatının önüne konulan kısıtlamalar, engeller ne zaman kaldırılacaktır?”

“Bu ülkenin can damarı, sanatçılarımızın pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılara kulak verecek misiniz? Hiçbir yardım almadan ayakta kalmaya çalışan bu değerlerimize gerekli destekleri vermeyi düşünüyor musunuz?”

(Haber Merkezi)

