“Sanatçılarımıza ve sanata katkı sağlayanlara vefa borcumuz var”

ÇORUM HABER’in eski mensuplarından, şair-yazar Yusuf Ziya Leblebici’nin kurucusu ve başkanı olduğu Kardelen Sanat Derneği’nin, Bayırlı Köy Derneği’nin de katkılarıyla, Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür-Sanat Merkezi’nde düzenlediği 59. “Yaşayan Değerlerimiz” ödül töreni, tanınmış sanatçıların da katılımıyla görkemli bir sanat şölenine dönüştü.

Programın sunuculuğunu, Yusuf Ziya Leblebici ile Gülüş Meçhuli yaptı.

“YENİÇAĞ GERİ ADIM ATMAYACAK”

Medya alanında Yeniçağ ve Cumhuriyet gazeteleri ödüle layık görüldü.

Yeniçağ Gazetesi adına İmtiyaz Sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in ödülünü, Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Yardım aldı. Yardım'a ödülü İYİ Partili Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Lütfü Özenç verdi.

Fatih Yardım, yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar sadece doğruları yazdığı için defalarca saldırıya uğrayan Yeniçağ, bütün baskılara rağmen okuyucularını doğru haberlerle bilgilendirme görevinden bir adım bile geri adım atmadı, atmayacak da" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin ödülünü Yazgülü Aldoğan ile gazetenin yazarlarından Emel Seçer aldı.

İSMAİL SAYMAZ VE KENAN NUHUT DA ÖDÜL ALDI

Araştırmacı-yazar İsmail Saymaz, ressam Kurtuluş Ayyıldız ve edebiyat dalında yazar Yazgülü Aldoğan'a da onur ödülü verilirken, “Sanata Katkı Sunan Bürokrat” ödülü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Kenan Nuhut'a verildi. Nuhut ödülünü, Yeşilçam’ın ünlülerinden Meral Orhonsay’ın elinden aldı.

Yusuf Ziya Leblebici, Kenan Nuhut'u sahneye davet ederken, Nuhut’un Tarım Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü döneminden beri kültür ve sanatın yaşatılması adına önemli katkılar sağladığını belirterek, Halter Federasyonu Başkanlığı sırasında Türk halterine altın çağını yaşattığını vurguladı.

Nuhut ise ödülünü alırken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun selamlarını getirdiğini, partisinin kültür ve sanatın, sanatçının daima yanında olduğunu söyledi.

MERAL ORHONSAY, ERDAL ERZİNCAN, GÜLCAN KAYA ARAL

Sanatının yanı sıra özel yaşamlarıyla da halka örnek olan sanatçılara Kardelen Sanat Derneği tarafından verilen "Yaşayan Değerlerimiz Ödülleri" bu kez Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Meral Orhonsay, THM sanatçısı Erdal Erzincan ve TRT sanatçısı Gülcan Kaya Aral'a verildi.

Hacı Bektaş Veli Öğretileri şiir yarışmasının ödüllerinin de verildiği programda TRT Sanatçısı Neşe Dilekçioğlu, Ahmet Satılmış, Aşık Sinem Bacı, Yusuf Ziya Leblebici, Gülüş Meçhuli, Özgür Gönül ve Sefer Kocakaya'nın yanı sıra bir çok sanatçı da sahneye çıktı.

Ekim ayında kaybettiğimiz sanatçıların resim sergisinin de yer aldığı ödül töreninde konuşan Divriği Bayındır Köyü Derneği Başkanı Cihan Erdoğan, sanata ve sanatçıya katkı sunmanın, vefa borcunun ödenmesinde STK’lara büyük görevler düştüğünü söyledi.

“VEFA BORCUMUZ VAR”

Kardelen Sanat Derneği Başkanı, yazar-şair Yusuf Ziya Leblebici, amaçlarının kültür sanat şemsiyesi altında sanata, sanatçıya ve katkı sağlayanlara vefa borcunun ödenmesi olduğuna vurgu yaptı.

Bugüne kadar 150’ye yakın sanatçıyı ödüllendirdiklerini belirten Yusuf Ziya Leblebici, ülkenin popüler kültürün egemenliği altına girdiğine dikkat çekerek, “Bu koşullarda hak ettiğimiz desteği göremiyoruz, ama tüm güçlüklere rağmen kültür ve sanatımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Programı çeşitli siyasi partilerin yöneticileri ve çok sayıda sanatçı da izledi.



Kenan Nuhut, “Sanata Katkı” ödülünü Yeşilçam’ın ünlülerinden Meral Orhonsay’ın elinden aldı.



Araştırmacı-yazar İsmail Saymaz, Kardelen’in ödülünü alırken, medya alanında Yeniçağ ve Cumhuriyet de ödüle layık görüldü.



Cumhuriyet’in 98. kuruluş yıldönümüne yaklaşırken, Kardelen’in ödül gecesinde “Atatürk coşkusu”…



Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Meral Orhonsay, "Yaşayan Değerlerimiz” ödülü ile…



Ödül mutluluğu ve Atatürk sevgisi bir arada…



Kenan Nuhut, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sanat dünyasına selamlarını iletti.



Programın sonunda, Türk bayraklarıyla coşkulu final…



Yusuf Ziya Leblebici ve Erdal Erzincan…



Programı Yusuf Ziya Leblebici ile Gülüş Meçhuli sundu.



Neşe Dilekçioğlu ve Erdal Erzincan sahnede…

Meral Orhonsay, Kenan Nuhut ve Yusuf Ziya Leblebici…



Yazgülü Aldoğan, salonu dolduran sanatçılara hitap ederken…



Yusuf Ziya Leblebici ve Meral Orhonsay…



Sanat, medya ve edebiyat dünyası, Kardelen gecesinde bir araya geldi.



Yüce Atatürk, herkesin başının tacı…



Aşık Sinem Bacı’ya plaket…



Yeniçağ Gazetesi’ne ödül…



Televizyon ekranlarının sevilen yorumcusu İsmail Saymaz…



Etkinlik sırasında, kaybettiğimiz değerleri anımsatmak üzere bir sergi de açıldı. Fotoğrafta Çorumlu oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu ile Yeşilçam’ın unutulmazlarından Süleyman Turdan…

(Haber Merkezi)