Sanatçılar temel atma törenine renk kattı

Vakıf binasının yanına inşa edilecek olan ve “Rıza Şehri” olarak adlandırılması düşünülen Kültür Merkezi’nin temel atma töreninde UNESCO tarafından yaşayan kültür hazinesi olarak ilan edilen Dertli Divani ve Gülcihan Koç sahne aldı.



Sunuculuğunu Umut Radyo sahipleri Meltem – Uğur Çınar çiftinin yaptığı törene sanatçıların müziği, şair ve ozanların şiirleri damga vurdu.

Zakir Yaşar Kaya (Cem Aşığı), Yerel Sanatçı Ceyhan Özlü, Müslüm Koygun (Aşık Cefai) ve Cihan Özkaya’nın programları ile başlayan buluşma Kadeş Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Ekibinin gösterileri ile renklendi.



İsmail Kaya (Zakir), Grup Günebakan ve Ozan Mehmet Karadağ’ın sunumları ile devam eden programda daha sonra sahneyi ünlü sanatçı ve inanç önderi Dertli Divani aldı. Dertli Divani’nin bağlaması ve türküleriyle mest olan katılımcılar, daha sonra sevilen sanatçı Gülcihan Koç’un türküleri ile zaman zaman coşkulu, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşadı.

Etkinlik, ilerleyen saatlerde Ercan Aygün, Ali Bektaş ve Dinçer Şimşek’in türküleriyle sona ererken, katılımcılar hep birlikte halay çekti.

Tören sırasında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı semah ekipleri de gösteri yaptı.

(Taner ŞİMŞEK)

