Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde “öğrenci sergisi”

Atölye kurucusu Sema Şen, 2018 yılında Bahçelievler'de açtığı resim atölyesini yeni yerine taşıdı.

Atölye öğrencilerinin öğretmenleri Sema Şen ve Pınar Gönüllü tarafından aldıkları eğitimin sonunda ortaya çıkarttıkları eserlerin sergilenmesi büyük ilgi gördü.

Sanat ve Tasarım Atölyesi yetkilileri, sanatın içinde olmak isteyen herkesi birlikte sanat üretmek için resim atölyesine davet etti.

(Haber Merkezi)

