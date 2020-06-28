Sanat Sokağı’na Müfit Çelik’in adı çok yakışır
Çorum’un “efsane” öğretmenlerinden Bekir Çelik’in oğlu olan Müfit Çelik, 1946 Çorum doğumlu. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü öğrencisiyken, resim çalışmalarına ağırlık verip Caddebostan ve Asmalımescit’te resimle uğraştı. 1975’te Bodrum’a yerleşip Torba ve Gölköy’de yaşadı. Çok iyi flüt, ney ve gitar çalan Müfit Çelik, adeta Bodrum’la bütünleşmişti. Nitekim, Bodrum Kalesi Sanat Galerisi, 1978’de Müfit Çelik’in resimleriyle açıldı.
Time Dergisi’nin “dünyanın en iyi 10 suluboya sanatçısı” arasında gösterdiği Müfit Çelik, son yıllarında Çorum’a dönerek baba memleketinde yaşamaya başladı. 1997 yılında da, henüz 51 yaşında aramızdan ayrıldı. Ama, eşi-benzeri olmayan suluboya tablolarıyla, sanat dünyasında yaşamaya devam ediyor.
Çorum’un seçkin kişiliklerinden Mustafa Özker Çöplü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak, Müfit Çelik’in isminin Sanat Sokağı’na verilmesini önerdi ve bu önerisini Belediye’ye ulaştırdı. Konunun Belediye Meclisi’nin gündemine alınması bekleniyor.
Çorum’dan yetişmiş dünya çapında bir ressam olan Müfit Çelik’in anısını yaşatmak adına, “Müfit Çelik Sanat Sokağı” isminin bu sokağa çok yakışacağına inanıyoruz. Çorum, bu kente hizmet edenlerin, sanatta, edebiyatta, sporda, iş dünyasında, sosyal ve kültürel yaşamda sesini duyuranların adını yaşatmak suretiyle kadirşinaslığını göstermelidir.
(Haber Merkezi)
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