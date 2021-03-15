Sanat Sokağı esnafının sorununu dinlediler

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, kendilerine ‘sanat sokağına eskisi kadar talep olmadığı’ sorununun iletildiğini belirterek, Sanat Sokağı’nın ışıklandırma sistemi için Belediye’ye bir kaç defa başvurulmasına rağmen sorunun çözülmediğini, esnafın temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir lavabonun bulunmadığını söyledi.

Sanat Sokağı’nın tanıtımının yeterince yapılmaması nedeniyle Çorum halkı tarafından buranın bilinmediğini kaydeden Bayrakdar, Sanat Sokağı’na fener- şemsiye gibi süsler yapılıp sokağın daha fazla talep edilmesinin istenildiğini, ayrıca tur rehberlerine Sanat Sokağı için broşür verip gelen turistlere tanıtılmasının talep edildiğini bildirdi. (Haber Merkezi)

