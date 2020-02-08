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Sanat Sokağı esnafı elektriksiz kaldı!

Çorum’un Sanat Sokağı’nda meydana gelen elektrik arızasının 4 gündür yapılmadığı ve esnafın zor durumda kaldığı belirtildi.

Sanat Sokağı esnafı elektriksiz kaldı!

Çorum’un Sanat Sokağı’nda meydana gelen elektrik arızasının 4 gündür yapılmadığı ve esnafın zor durumda kaldığı belirtildi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:43
Sanat Sokağı esnafı elektriksiz kaldı!

Sanat Sokağı’nda yaşanan elektrik arızası nedeniyle dükkanlarını açamayan esnafın duruma çare bulunmasını istediği kaydedildi.

İşyerlerini mum ile aydınlattıklarını ve ısıtmaya çalıştıklarını belirten Sanat Sokağı esnafı, el ve cep telefonu feneriyle çalışmak zorunda kaldıklarından dolayı duruma tepki gösterdi.

4 gündür elektrik arızasının giderilemediği için işyerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf “Bizler arıza için TEDAŞ’ı aradık, onlar Belediyeyi aramamızı söylediler. Belediyeyi aradık olması bunun üzerine ÇESOB’u aradık yine olmadı. Özellikle belediye başkanına söyledik yine olmadı. 4 gündür elektriğimiz yok esnafımız kan ağlıyor. 27 dükkan kapalı. İşyerini açsa ısınacak elektriği yok, bunun için işyerleri açılmıyor. Bizlerde üşümeyi göz önüne alarak işyerimizi açtık” görüşüne yer verdi.

Halen sokakta iki esnafın dükkanını açabildiğini kaydeden vatandaşlar “Biz sesimizi duyuramadık. Belki sizlerin vasıtası ile duyurabilirsek mutlu oluruz” dediler.

Sanat Sokağı’nda kitap satan başka bir esnaf da “İlgili tüm kurumlarla irtibata geçtik ama bize dönüş olmadı. Her gün geliyoruz demelerine rağmen 4 gün geçti hala gelen giden olmadı. İşimiz yok, elektriğimiz yok, ısınamıyoruz. Bilgisayarımızı açamıyorum, telefonumu şarj edemiyorum, dükkanımı aydınlatamıyorum, haliyle çalışamıyorum. Arkadaşlarımızın çoğu işyerlerini açmadılar. Bizlerde kargomuz falan geleceği için açmak zorunda kaldık” diye konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan esnaf biran önce arızanın giderilmesini istedi.

(Haber Merkezi)

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