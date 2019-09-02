Sanat Galerisi onarılacak

Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce Sanat Müzesi ve Galerisi onarım yapım işi ihalesi düzenlendi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın başkanlığında gerçekleşen ihalenin yaklaşık maliyeti 340 bin TL olurken, sadece bir firma teklif verdi. Karakeçili Mahallesi 70 pafta, 138 ada ve 8 nolu parseldeki Sanat Müzesi Galerisi’ne ait betonarme bina ve çelik konstrüksiyonda onarım yapım işi için teklif veren tek kişi olan Mehmet fatih Çakal 318 bin TL teklif verirken, belgelerin detaylı incelenmesi sonucunda belediyenin teklif veren firmayı bilgilendireceği bilgisine ulaşıldı. (Esra ESEN)