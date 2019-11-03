Sanat dostları ÇEKVA’da toplandı

Çorum ÇEKVA Temsilcisi eğitimci Ahmet Güngör’ün sanat dostları ve ÇEKVA’ya ilişkin genel konular hakkında bilgilendirme yapmasının ardından toplantıda Bekir Sağır, Senem Gül, Mustafa Aygün, Servet Denizer, Halit Yıldırım ve Nihat İnce şiir okurken, Fazlı Koçak ve Haydar Kılıç ise bağlama eşliğinde türkü seslendirdiler. Salim Demir’in “Abdi Bey” isimli kitabının tanıtımını yaptığı toplantıda Egemen Koçak Gençliğe Hitabe’yi okudu. Mehmet Tatlısu ise “Edebiyatımızın Ünlü Bekarları” başlığı adı altında Yahya Kemal Beyatlı ve Orhan Veli’nin hayatına ilişkin bir sunum yaptı. (Taner ŞİMŞEK)