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Sanat dostları ÇEKVA’da toplandı

1995 yılı Mayıs ayından bu yana sürdürülen ve her ayın ilk Cumartesi günü yapılan “Sanat Dostları” toplantısının Kasım ayı toplantısı Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nda (ÇEKVA) yapıldı.

Sanat dostları ÇEKVA’da toplandı

1995 yılı Mayıs ayından bu yana sürdürülen ve her ayın ilk Cumartesi günü yapılan “Sanat Dostları” toplantısının Kasım ayı toplantısı Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı’nda (ÇEKVA) yapıldı.

03 Kasım 2019 Pazar 21:06
Sanat dostları ÇEKVA’da toplandı

Çorum ÇEKVA Temsilcisi eğitimci Ahmet Güngör’ün sanat dostları ve ÇEKVA’ya ilişkin genel konular hakkında bilgilendirme yapmasının ardından toplantıda Bekir Sağır, Senem Gül, Mustafa Aygün, Servet Denizer, Halit Yıldırım ve Nihat İnce şiir okurken, Fazlı Koçak ve Haydar Kılıç ise bağlama eşliğinde türkü seslendirdiler. Salim Demir’in “Abdi Bey” isimli kitabının tanıtımını yaptığı toplantıda Egemen Koçak Gençliğe Hitabe’yi okudu. Mehmet Tatlısu ise “Edebiyatımızın Ünlü Bekarları” başlığı adı altında Yahya Kemal Beyatlı ve Orhan Veli’nin hayatına ilişkin bir sunum yaptı. (Taner ŞİMŞEK)

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