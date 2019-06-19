Sanat dostları ÇEKVA’da toplandı

Eğitimci-yazar Muzaffer Gündoğar’ın yönettiği toplantıya Çorum ÇEKVA Temsilcisi eğitimci Ahmet Güngör, eğitimci- yazar Bahri Güven, araştırmacı-şair-yazar Can Yoksul, eğitimci-şair Hasan Korkmaz, eğitimci Mehmet Tatlısu, eğitimci–yazar Salim Demir, sahaf Mustafa Gökgöz ve şairler Servet Denizer, Veysel Çağıl, Bekir Sağır, Mustafa Aygün, Halil Yurttaş katıldı.

Çorum ÇEKVA temsilciliği tarafından hazırlanıp sunulan geçen ayki toplantının bilgisayardan müzik eşliğinde perdeye aktarılan görüntüleri beğenilerek izlendi.

Toplantıyı yöneten Muzaffer Gündoğar, 7-8 Haziran 2019 günü Samsun-Ladik Akpınar Köy Enstitüsü’nün yerine Fen Lisesi olarak kurulan okulun müdürü tarafından “pilav gününe” çağrılmıştı. 16 yıldır orada sürdürülmekte olan bu etkinliğe ilk kez katılan Muzaffer Gündoğar orada gördüklerini ve yaşananları görsel malzemelerle perdede izletip anlatarak Köy Enstitüleri konusunda katılımcılara doyurucu bilgiler verdi.

Gündoğar’ın konuşmasının ardından toplantıya katılan sanat dostları, eserleriyle ilgili birer sunum yaptılar.

(Haber Merkezi)