Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sanat dostları 25 yılı geride bıraktı

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) tarafından düzenlenen “Sanat Dostları Toplantısı” geçtiğimiz hafta sonu Muzaffer Gündoğar’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Sanat dostları 25 yılı geride bıraktı

Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) tarafından düzenlenen “Sanat Dostları Toplantısı” geçtiğimiz hafta sonu Muzaffer Gündoğar’ın yönetiminde gerçekleştirildi.

08 Ekim 2019 Salı 01:23
Sanat dostları 25 yılı geride bıraktı

Her ayın ilk Cumartesi günü bir araya gelen sanat dostları 25 yılı geride bırakırken, ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, sanat dostlarının 25’nci yılı ve genel konular üzerine, Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar ise toplantıyla ilgili genel bir konuşma yaptı.

Programın devamında Egemen Koçak, Âşık Cefai, Mustafa Aygün, Bekir Sağır, Kirve Can ve Mehmet Öztürk şiir okurken, Fazlı Koçak ta bağlamasıyla türküler seslendirdi.

Hasan Korkmaz, İbrahim Gösterir, Kemal Özkarslı ve Can Yoksul da programa dinleyici olarak katıldı. (Yusuf ÇINAR)

İlgili Haberler
Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti
Aşgın, İl Müftüsü Biçer'i ziyaret etti
“Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”
“Açıklamalar gerçeği yansıtmıyor”
TSO’dan üyelerine bilgilendirme toplantısı
TSO’dan üyelerine bilgilendirme toplantısı
Zanaatkârlar’a ziyaretçi akını
Zanaatkârlar’a ziyaretçi akını
Başkan nikâh kıydı, Vali şahitlik yaptı
Başkan nikâh kıydı, Vali şahitlik yaptı
Borsa’ya teknik gezi
Borsa’ya teknik gezi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim