Sanat dostları 25 yılı geride bıraktı

Her ayın ilk Cumartesi günü bir araya gelen sanat dostları 25 yılı geride bırakırken, ÇEKVA Çorum Temsilcisi Ahmet Güngör, sanat dostlarının 25’nci yılı ve genel konular üzerine, Eğitimci-Yazar Muzaffer Gündoğar ise toplantıyla ilgili genel bir konuşma yaptı.

Programın devamında Egemen Koçak, Âşık Cefai, Mustafa Aygün, Bekir Sağır, Kirve Can ve Mehmet Öztürk şiir okurken, Fazlı Koçak ta bağlamasıyla türküler seslendirdi.

Hasan Korkmaz, İbrahim Gösterir, Kemal Özkarslı ve Can Yoksul da programa dinleyici olarak katıldı. (Yusuf ÇINAR)