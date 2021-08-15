Şanal’dan çağrı

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, hayırseverlere çağrıda bulundu.

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yaşanan sel felaketi nedeniyle yaşanan mağduriyetleri gidermek adına bir yardım kampanyası başlatıldığını açıklayan Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Şanal, bu kapsamda hayırsever Çorum halkına çağrıda bulundu.

Özkan Şanal, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu görüşlere yer verdi: “Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta meydana gelen sel felaketinde mağdur olan vatandaşlarımızın acil konserve paketli gıda, su, içecek, bebek bezi, mama, devam sütü, battaniye, pike, hijyenik ped, pasta bezi, el feneri, kafa lambası, pil, power bank, yağmurluk ve çizme ihtiyacı vardır.

Bu nedenle yardımda bulunmak isteyen sağduyulu üyelerimize, hayırseverlerimize ve Çorum halkının yardım paketlerini Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası’na teslim etmelerini rica ederiz”

(Volkan SINAYUÇ)

