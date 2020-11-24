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Şanal’dan açılış-kapanış uyarısı

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, alkol satışı yapan oda üyelerini uyardı.

Güncel 24.11.2020, 18:39
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Şanal’dan açılış-kapanış uyarısı

Şanal, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karar gereği Çorum’da alkol satışı yapan bakkal, tekel bayi, kuruyemişçi ve marketlerin sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerini söyledi.
Alkol satışı yapmayan, belediye işyeri açma ruhsatında bakkal, kuruyemişçi, şarküteri yazan oda üyelerinde çalışma kısıtlaması olmadığını dile getiren Şanal, belediye işyeri açma ruhsatında market yazan işyerlerinin ise yine sabah 10.00’da açılıp akşam 20.00'de kapanacağını belirtti.
Alınan kararlara riayet etmeyenlere ağır para cezalarının uygulanacağını ifade eden Oda Başkanı Özkan Şanal, tüm oda üyelerinden alınan bu karara uymalarını ayrıca maske, mesafe ve temizlik kurallarına da özen göstermelerini istedi. (Haber Merkezi)
 

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