Sanal müzeler, 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

Pandemi döneminde 11 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan sanal müzeler arasında, Göbeklitepe, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Ören Yeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi en fazla ziyaretçi ağırlayan yerler oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press, bu yıl müzelerle ilgili basına 33 bin 266 haberin yansıdığını tespit etti. Sanal müzelerle çıkan haber adedi ise 824.

Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019’da müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısı 35 milyonu aşarken, 2020’de fiziksel ziyaretlerin yerini sanal ziyaretler aldı. (Haber Merkezi)