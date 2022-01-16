Şanal, “mazbata” sevincini Gür ve Canbek’le paylaştı

Geçtiğimiz Cuma günü Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen mazbata töreninde Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ı oda yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü’nde okuyan kızı Cansu Ebrar Şanal da yalnız bırakmadı.

Mazbatasını teslim aldıktan sonra kısa bir teşekkür konuşması yapan Oda Başkanı Özkan Şanal, her zaman olduğu gibi odanın ve oda üyelerinin menfaatlerini gözetmeye devam edeceklerini belirterek, bugüne kadar kendisine ve ekibine inanan ve güvenen tüm oda üyelerine teşekkür etti.

Mazbata töreninin ardından Özkan Şanal ve beraberindekiler ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’i ziyaret etmeyi ihmal etmediler.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Recep Gür ve Vedat Canbek, Oda Başkanı Özkan Şanal ve ekibine görevlerinde üstün başarılar dilediler.

Özkan Şanal Başkanlığı’ndaki Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Yönetim Kurulu Orhan Bolat, Murat Çoban, Tuncay İbiş, Mustafa Şahin Aşcı, Nadir Ateş, Ali Rıza Alabay, Mustafa Başıbüyük ve Hasan Hüseyin Doğrusöz’den oluşurken, Denetim Kurulu ise Hıdır Baş, Keramettin Yıldız ve Fatih Cömert’ten oluşuyor.

(Haber Merkezi)

