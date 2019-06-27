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Şanal: “Kaldırım işgali bir hak ihlalidir”

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Çorum Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde başlatılacak kaldırım işgallerine yönelik çalışmaya destek verdi.

Şanal: “Kaldırım işgali bir hak ihlalidir”

Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Çorum Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde başlatılacak kaldırım işgallerine yönelik çalışmaya destek verdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:13
Şanal: “Kaldırım işgali bir hak ihlalidir”

Kaldırım işgalinin şehirde hoş olmayan görüntülere sebep olmasının yanı sıra vatandaşların da yaya kaldırımlarını kullanmasına da engel olduğunu vurgulayan Şanal, oda üyesi esnafa çağrıda bulunarak, “Yapılacak olan denetimlerde hiçbir oda üyesi arkadaşımızın mağduriyet yaşamasını istemiyorum. Bakkal, market ve tekel bayi işleten üyelerimizin bu konuya hassasiyet göstereceğinde şüphem yoktur” dedi.

Denetimlerde Belediye Zabıta ekiplerine yardımcı olunmasını isteyen Oda Başkanı Özkan Şanal, kaldırım işgalinin bir hak ihlali olduğunu ve Kabahatler Kanunu kapsamındaki suçlar arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

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