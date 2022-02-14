Sanal fuar ortamında milli teknoloji hamlesi

Nitekim, geçtiğimiz üç gün, Baykar Teknoloji ile SAHA İstanbul üyesi 150 firma, BİTES tarafından geliştirilen SAHA EXPO Sanat Fuar altyapısını kullanarak bir araya geldi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde üretim ve tedarik süreci ile ilgili sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan etkinlikte, farklı şehirlerdeki firmalarla 36 farklı alt başlık için oluşturulan masalarda 231 ayrı B2B görüşme yapıldı.

(Haber Merkezi)

