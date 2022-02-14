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Sanal fuar ortamında milli teknoloji hamlesi
Hemşehrimiz, Emekli Albay İlhami Keleş’in Genel Sekreteri olduğu SAHA İstanbul, Şubat ayı itibariyle 705 üyeye ulaştı. SAHA İstanbul, üye firmaları, platform üreticisi veya ana yüklenici firmalarla bir araya getiriyor.
Güncel 14.02.2022, 18:38
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Nitekim, geçtiğimiz üç gün, Baykar Teknoloji ile SAHA İstanbul üyesi 150 firma, BİTES tarafından geliştirilen SAHA EXPO Sanat Fuar altyapısını kullanarak bir araya geldi.
Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde üretim ve tedarik süreci ile ilgili sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan etkinlikte, farklı şehirlerdeki firmalarla 36 farklı alt başlık için oluşturulan masalarda 231 ayrı B2B görüşme yapıldı.
(Haber Merkezi)
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|25
|40
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|36
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|35
|10. Kayserispor
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|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
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|28
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|24
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|25
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|23
|19. Altay
|25
|22
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|Takımlar
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|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
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|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
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|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|23
|39
|5. Atletico Madrid
|23
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
|7. Villarreal
|24
|36
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Espanyol
|24
|28
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|24
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|23
|11