“Sanal dünya ne kadar güvenli?”

Salim Akaydın Ortaokulu Müdürü Aziz Usta, Görsel Sanatlar Öğretmeni Meral Yetkin ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Canan Kartal’ın koordinatörlüğünde “toplum hizmeti” kapsamında bir etkinlik düzenlendi.

Okulun Robotik Kulübü tarafından “Sanal Dünyada Ne Kadar Güvendeyiz?” isimli etkinlikte öğrenci ve velilerine internet ortamında yapılan işlemlerde dikkat edilecek konular hakkında bilgiler verildi. Etkinlikte ayrıca Çorum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan hazırlanmış broşürler dağıtıldı.

Buna göre etkinlikte katılımcılar e-posta kullanırken ve sanal ortamda alışverişte dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgilendirilerek internette tanımadığımız kişilerin kameralı sohbet isteklerine cevap verilmemesi, web kameralı sohbetlerde yapılan tüm görüşmelerin sesli ve görüntülü olarak kolaylıkla kişi tarafından kayıt edilebileceği konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Öğrenciler, arkadaşları dahi olsa kendileri ve ailelerine ait fotoğraf ve görüntüleri paylaşmamaları, paylaşılması sonucunda kötü niyetli kişilerin bunları zarar verecek şekilde kullanabileceği konusunda da bilgilendirildi.

Dünya genelinde sanal hırsızların sürekli yeni yöntemler geliştirerek iletişim halinde olduklarından bahsedilen etkinlikte bu tarz hırsızlıklarda yöntem değişse de temel yöntemin aynı olduğu, kişisel bilgilerin, özel şifre ve parolaların başka kişiler ile paylaşılmasının büyük tehlikeler yaratabileceği üzerinde de duruldu.

Akıllı telefonlara karşı da uyarılarda bulunulan etkinlikte öğrenci ve velilere akıllı telefonların hayatımızda daha çok yer alması ile birlikte, cep telefonunun çalınması veya kötü niyetli yazılımlarla ele geçirilmesi halinde kişisel bilgilerin değişik amaçlar için kullanılabileceği konusunda da bilgi sunuldu. Ayrıca bu tarz bir durum ile karşılaşıldığında, telefonda kayıtlı özel şifrelerin web ortamında değiştirilmesi gerektiği, özellikle banka hesapları ile alakalı sorun yaşanmaması için durumun derhal bankaya bildirilmesi gerektiği, akıllı telefonları değiştirirken veya tamir için verildiğinde e-posta hesabı, kişisel bilgiler ve fotoğrafların kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğinin unutulmaması gerektiği, özel fotoğrafların cep telefonunda bulundurulmaması gerektiği, telefonlardaki özel yazışmaların bittiğinde silinmesi gerektiği de dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)